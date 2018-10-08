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08/10/2018 15:34

【脫歐之後】安倍晉三歡迎英國脫離歐盟後加入ＴＰＰ

　　《經濟通通訊社８日專訊》日本首相安倍晉三表示，歡迎英國在脫歐後參加跨太平洋夥伴關
係協定（ＴＰＰ），同時呼籲英國與歐盟應避免讓英國在無協議下脫歐。
　　安倍稱，英國在脫歐後失去外資進入歐盟的橋頭堡的地位，若英國最終如期地脫歐，英國將
尋求與其他國家加強貿易聯繫。（ｍｎ）

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