【駐京專電】公安部：孟宏偉收受賄賂被調查，肅清周永康流毒影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》時任國際刑警組織主席、中國公安部副部長

孟宏偉，上月底前往中國後失聯，中紀委昨（７日）深夜證實，孟宏偉涉嫌違法，正接受國家監

委監察調查，但沒有詳細交代孟宏偉涉及的罪名。公安部長趙克志今日凌晨主持會議時披露，孟

宏偉涉及收受賄賂，並提到要堅決徹底肅清周永康流毒影響。

會議指出，對孟宏偉收受賄賂、涉嫌違法進行監察調查非常及時、完全正確、十分英明，充

分表明了以習近平為核心的黨中央全面從嚴治黨和將反腐敗鬥爭進行到底的鮮明態度和堅定決心

，充分表明了法律面前沒有特權、沒有例外，任何人只要觸犯法律都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處

。公安部黨委一致認為，孟宏偉涉嫌違法接受調查，完全是其一意孤行、咎由自取的結果，一致

表示堅決擁護、堅決支持對孟宏偉涉嫌違法進行監察調查。



＊緊緊盯住易滋生腐敗的重要領域、重點崗位＊



會議要求，要深刻認識孟宏偉收受賄賂、涉嫌違法對黨和公安事業造成的嚴重危害，深刻汲

取教訓，舉一反三、引以為戒，緊緊盯住易滋生腐敗的重要領域、關鍵環節、重點崗位，堅持有

案必查、有腐必懲，力度不減、尺度不鬆，持之以恆正風肅紀，堅定不移反對腐敗，堅決徹底肅

清周永康流毒影響，一刻不停歇地深入推進公安機關黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

《北京青年報》微信公眾號「政知圈」今天發文指出，孟宏偉長期在公安系統工作，是已落

馬的前政治局常委、曾任政法委書記及公安部長的周永康的老下屬。他早在２００４年即擔任公

安部副部長至今，還曾兼任國家反恐辦主任。

