《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行公告，為滿足金融機構臨時性流動性需
求，２０１８年９月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共４７４﹒７億元（人民幣．
下同），其中隔夜０﹒２億元、７天１３４﹒５億元、１個月３４０億元。
常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用，有利於維護貨幣市場利率平穩運行。９月末
常備借貸便利餘額為４７４﹒５億元。
08/10/2018 16:38
【駐京專電】人行：９月對金融機構開展常備借貸便利操作４７４億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行公告，為滿足金融機構臨時性流動性需
求，２０１８年９月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共４７４﹒７億元（人民幣．
下同），其中隔夜０﹒２億元、７天１３４﹒５億元、１個月３４０億元。
常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用，有利於維護貨幣市場利率平穩運行。９月末
常備借貸便利餘額為４７４﹒５億元。
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