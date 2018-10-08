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08/10/2018 16:38

【駐京專電】人行：９月開展１年期中期借貸便利操作４４１５億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行公告，９月份對金融機構開展中期借貸
便利操作共４４１５億元（人民幣．下同），期限１年，利率為３﹒３０％。９月末中期借貸便
利餘額為５３８３０億元。
　　９月份對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行三家銀行淨增加抵押補充貸款
共１２５億元，９月末抵押補充貸款餘額為３２３７１億元。

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