【理財新規】交通銀行根據新規下調理財產品起售額至１萬元

《經濟通通訊社８日專訊》內地理財新規發布後，交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）在微信號公布，自今日起對部分面向個人客戶銷售的存量及在售公募理財

產品起售金額調整為１萬元人民幣起，同時亦調整部分結構性存款產品的起存金額，具體以產品

協議為準。（ｌｃ）

