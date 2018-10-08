《經濟通通訊社８日專訊》內地理財新規發布後，交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）在微信號公布，自今日起對部分面向個人客戶銷售的存量及在售公募理財
產品起售金額調整為１萬元人民幣起，同時亦調整部分結構性存款產品的起存金額，具體以產品
協議為準。（ｌｃ）
08/10/2018 13:07
【理財新規】交通銀行根據新規下調理財產品起售額至１萬元
《經濟通通訊社８日專訊》內地理財新規發布後，交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）在微信號公布，自今日起對部分面向個人客戶銷售的存量及在售公募理財
產品起售金額調整為１萬元人民幣起，同時亦調整部分結構性存款產品的起存金額，具體以產品
協議為準。（ｌｃ）
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