《經濟通通訊社記者林雯婕８日上海專電》中央廣播電視總台今日與上海市人民政府簽署深
化戰略合作框架協議。
中共中央政治局委員、上海市委書記李強，中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄以
及上海市市長應勇等出席簽約儀式。
08/10/2018 15:42
【上海專電】中央廣播電視總台與上海市簽署深化戰略合作框架協議
《經濟通通訊社記者林雯婕８日上海專電》中央廣播電視總台今日與上海市人民政府簽署深
化戰略合作框架協議。
中共中央政治局委員、上海市委書記李強，中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄以
及上海市市長應勇等出席簽約儀式。
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