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08/10/2018 09:59

【本港樓市】美聯：高鐵效應，料尖沙咀商廈價未來２年升逾２４％

　　《經濟通通訊社８日專訊》美聯工商舖資料研究部報告預料，隨著高鐵通車，市場將會重新
注視尖沙咀商廈的投資潛力，加上高鐵西九龍站上蓋商業項目快將推出招標，市場估計該項目的
「麵粉價」將會高於「麵包價」，上述這催化劑將會推動尖沙咀商廈造價向上，料區內甲、乙廈
未來２年價格升幅可望達２４％，而尖沙咀西（尖西）一帶的商廈更是「投資首選」。

＊價格低水核心區唯一仍有３厘回報＊

　　美聯工商舖資料研究部研究主任陳浩璋表示，尖沙咀商廈價格仍然低水，過去１０年，尖沙
咀甲、乙廈累積升幅僅得１﹒２倍，大幅低於其他核心區的平均約２倍水平。另外，傳統而言，
尖沙咀甲廈呎價是中環的４０％至５０％，乙廈則為中環的６０％至８０％，但近年兩區的價格
差距已經愈拉愈遠，目前尖沙咀更是本港核心商業區之中，唯一甲乙廈擁有３厘或以上回報率的
地區，顯示價格十分吸引。

＊高鐵商業項目將招標勢成催化劑＊

　　報告又指，隨著高鐵正式通車，意味著西九高鐵站上蓋商業項目也快將推出招標，市場估值
每呎樓面逾３萬元，較現時尖沙咀二手商廈成交呎價（麵包價）還要高，一旦該個商業項目落實
以高價成交，勢必成為尖沙咀商廈上升的催化劑。參考去年中環美利道地皮高價批出後，中區甲
廈價格於１年間平均上升約３成，相信稍後相似情況可望於尖沙咀重演。（ｃｌ）

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