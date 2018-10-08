【港匯轉勢】港元曾見７﹒８２３３創逾一周新高，亞幣中表現最佳

《經濟通通訊社８日專訊》港元匯價午後持續轉強，一度漲０﹒１５％至７﹒８２３３兌１

美元，為９月２８日以來最高水平。港元最新報７﹒８２６４，升０﹒１１％。

今日在亞洲貨幣中，港元是唯一升值的貨幣。（ｃｌ）

