《經濟通通訊社８日專訊》港元匯價午後持續轉強，一度漲０﹒１５％至７﹒８２３３兌１
美元，為９月２８日以來最高水平。港元最新報７﹒８２６４，升０﹒１１％。
今日在亞洲貨幣中，港元是唯一升值的貨幣。（ｃｌ）
08/10/2018 15:32
【港匯轉勢】港元曾見７﹒８２３３創逾一周新高，亞幣中表現最佳
《經濟通通訊社８日專訊》港元匯價午後持續轉強，一度漲０﹒１５％至７﹒８２３３兌１
美元，為９月２８日以來最高水平。港元最新報７﹒８２６４，升０﹒１１％。
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