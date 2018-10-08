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即市新聞

08/10/2018 17:44

【港匯轉勢】匯商料港元只是短暫性升值，套息交易將重現

　　《經濟通通訊社８日專訊》港元匯價午後一度上漲０﹒１５％至７﹒８２３３兌１美元，為
９月２８日以來最高水平。港元最新報７﹒８２９３，升幅收窄至０﹒０７８％。
　　港元隔夜拆息今日升至１﹒２４６４３厘，見本月新高位。匯商指出，港元流動性略為收緊
，促使部分投資者將港元短倉平盤，但相信待美國聯儲局今年稍後時間再提高借貸利率時，將觸
發新一輪套息活動。
　　由於港美息差闊，導致過去一年港元成為沽空目標，因港匯觸及７﹒８５弱方兌換保證價，
金管局自４月起多番入市承接港元沽盤。（ｃｌ）

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