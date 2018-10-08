【企業盈喜】皓文控股首九個月虧轉盈，因加工及電子零部件增收益

《經濟通通訊社８日專訊》皓文控股（０８０１９）公布，截至今年９月底止九個月，錄得

公司擁有人應佔綜合溢利，而去年同期則錄得虧損。有關溢利主要由於集團加工及買賣電子零部

件業務之收益增長。（ｋｙ）

