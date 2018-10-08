《經濟通通訊社８日專訊》皓文控股（０８０１９）公布，截至今年９月底止九個月，錄得
公司擁有人應佔綜合溢利，而去年同期則錄得虧損。有關溢利主要由於集團加工及買賣電子零部
件業務之收益增長。（ｋｙ）
08/10/2018 18:25
【企業盈喜】皓文控股首九個月虧轉盈，因加工及電子零部件增收益
《經濟通通訊社８日專訊》皓文控股（０８０１９）公布，截至今年９月底止九個月，錄得
公司擁有人應佔綜合溢利，而去年同期則錄得虧損。有關溢利主要由於集團加工及買賣電子零部
件業務之收益增長。（ｋｙ）
|FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
|香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
|中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
|中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
|生財有道08/10/2018
【A股震盪】降準未提振A場復市愈跌愈急 騰訊曾穿300關
|興證快訊08/10/2018
港股跑輸美股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰