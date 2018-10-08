《經濟通通訊社８日專訊》工銀亞洲宣布推出「活期寶」儲蓄存款推廣優惠，由即日起至
１０月２８日，客戶存入全新資金至「活期寶」帳戶，存款日至第８０天，其資金將可獲享儲蓄
存款年利率０﹒１２５％及額外年利率０﹒３５５％。
於１０月１５日或之前登記更可獲享額外年利率１﹒５５５％，即年利率總和為１﹒６８％
。起存金額為２萬元或以上，每名客戶推廣期內存款額度為２０００萬元。（ｃｈ）
08/10/2018 17:56
【港元利率】工銀亞洲推儲蓄存款優惠，年利率總和高達１﹒６８％
《經濟通通訊社８日專訊》工銀亞洲宣布推出「活期寶」儲蓄存款推廣優惠，由即日起至
１０月２８日，客戶存入全新資金至「活期寶」帳戶，存款日至第８０天，其資金將可獲享儲蓄
存款年利率０﹒１２５％及額外年利率０﹒３５５％。
於１０月１５日或之前登記更可獲享額外年利率１﹒５５５％，即年利率總和為１﹒６８％
。起存金額為２萬元或以上，每名客戶推廣期內存款額度為２０００萬元。（ｃｈ）
|FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
|香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
|中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
|中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
|生財有道08/10/2018
【A股震盪】降準未提振A場復市愈跌愈急 騰訊曾穿300關
|興證快訊08/10/2018
港股跑輸美股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰