【港元利率】工銀亞洲推儲蓄存款優惠，年利率總和高達１﹒６８％

《經濟通通訊社８日專訊》工銀亞洲宣布推出「活期寶」儲蓄存款推廣優惠，由即日起至

１０月２８日，客戶存入全新資金至「活期寶」帳戶，存款日至第８０天，其資金將可獲享儲蓄

存款年利率０﹒１２５％及額外年利率０﹒３５５％。

於１０月１５日或之前登記更可獲享額外年利率１﹒５５５％，即年利率總和為１﹒６８％

。起存金額為２萬元或以上，每名客戶推廣期內存款額度為２０００萬元。（ｃｈ）

