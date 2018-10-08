【企業盈警】威雅利電子（８５４）料中期淨利潤按年顯著下跌

《經濟通通訊社８日專訊》威雅利電子（００８５４）發盈警，預期集團截至今年９月底止

六個月的綜合淨利潤很可能較去年同期錄得顯著下跌，主要由於期內人民幣貶值所產生的匯兌損

失所致，而去年同期為人民幣升值而產生匯兌收益。（ｋｉ）

