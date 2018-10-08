【新股上市】浦林成山（１８０９）暗盤收跌３％，每手蝕９０元

《經濟通通訊社８日專訊》內地輪胎製造商浦林成山（０１８０９）明日（９日）掛牌，在

耀才暗盤交易市場，該股收報５﹒７１元，較招股價５﹒８９元低３﹒０６％。每手５００股，

若不計手續費蝕９０元。（ｃｈ）

