《經濟通通訊社８日專訊》內地輪胎製造商浦林成山（０１８０９）明日（９日）掛牌，在
耀才暗盤交易市場，該股收報５﹒７１元，較招股價５﹒８９元低３﹒０６％。每手５００股，
若不計手續費蝕９０元。（ｃｈ）
08/10/2018 18:54
【新股上市】浦林成山（１８０９）暗盤收跌３％，每手蝕９０元
《經濟通通訊社８日專訊》內地輪胎製造商浦林成山（０１８０９）明日（９日）掛牌，在
耀才暗盤交易市場，該股收報５﹒７１元，較招股價５﹒８９元低３﹒０６％。每手５００股，
若不計手續費蝕９０元。（ｃｈ）
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