【人行降準】富達料中國將透過減稅減輕企業負擔以鼓勵投資

《環富通基金頻道８日專訊》富達國際中國股票基金經理馬磊表示，在美國持續收緊貨幣政

策的同時，中國則因應國內情況放寬政策。近日降準是人行即將推出的政策方案的一部分，該方

案料將以財政措施為主。預期中國將透過減稅，以減輕企業的稅務負擔，從而鼓勵投資。值得一

提的是，中國財政部長劉昆已公開表明當局將在長遠採取「更積極的」財政政策，並預計全年減

稅降費規模將超過１﹒３萬億元人民幣，高於年初設定１﹒１萬億元人民幣的目標。（ｈｏ）

