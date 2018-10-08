《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥在６月底公布「娥六招」，其中一招是將９幅
原本用作興建私營房屋的用地轉為公營房屋。有報道指，今個星期公布的《施政報告》中，將會
交代有關政策的詳情，並指政府考慮將全數用地交予房協興建。除了其中一幅啟德用地會興建出
租公屋，以安置真善美村受重建影響住戶之外，政府和房協正商討將其餘的６幅安達臣道用地及
２幅啟德用地，全數用作興建資助出售房屋，預計５年內可供應約９０００個資助單位。
（ｃｗ）
08/10/2018 10:46
【施政前瞻】有指政府將撥安達臣啟德８幅地予房協建９千資助單位
《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥在６月底公布「娥六招」，其中一招是將９幅
原本用作興建私營房屋的用地轉為公營房屋。有報道指，今個星期公布的《施政報告》中，將會
交代有關政策的詳情，並指政府考慮將全數用地交予房協興建。除了其中一幅啟德用地會興建出
租公屋，以安置真善美村受重建影響住戶之外，政府和房協正商討將其餘的６幅安達臣道用地及
２幅啟德用地，全數用作興建資助出售房屋，預計５年內可供應約９０００個資助單位。
（ｃｗ）
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