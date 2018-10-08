【施政前瞻】消息指政府撥２０億資助私樓業主更換大廈升降機

《經濟通通訊社８日專訊》今年發生多宗升降機意外，行政長官林鄭月娥早前指願意為改善

全港升降機問題作承擔。有消息指，今個星期公布的《施政報告》，將公布撥款２０億元，資助

私樓業主維修及更換升降機。

消息指，計劃將由市建局負責，而樓齡達廿年以上、有維修需要的樓宇可優先參加該計劃。

（ｃｗ）

