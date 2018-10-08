  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2018 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶１６５點子報６﹒８９５７，近年半新低

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９５７，創
２０１７年５月１１日以來的新低。較上個交易日貶１６５點子，上個交易日報６﹒８７９２。
　　隔晚國際美元上漲導致一籃子匯率變動１４３點，拉低了今日的中間價。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．８９５７　　　　＋　１６５．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９５２９　　　　－　５８２．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．０７１０　　　　＋　　　５．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８００　　　　＋　　　０．４０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９．０６２６　　　　＋　６１５．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．８６７４　　　　－　９３１．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４４３４　　　　－１１１０．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．９８９６　　　　－　４１９．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９６３３　　　　－　８４０．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．３３３２　　　　＋　５２０．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６００２　　　　－　　１２．５０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．６７７２　　　　－１５４６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１４５７　　　　－　９５０．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６３．９９００　　　　－　２３２．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態08/10/2018
卡瓦諾憑兩票之微 獲任美大法官
中國故事05/10/2018
【走入大灣區】深廣創科展實力 顯示屏獨角獸估值高達50億美元
FOCUS05/10/2018
【FOCUS】彭斯演講顯中美「撕破臉」 A股復市恐惹驚嚇
生財有道05/10/2018
【前景難料】北美三國協定重塑國際貿易格局 中國處下風
生財有道05/10/2018
【前景難料】國慶長假負面因素累積 A股復市恐遭考驗
國際動態05/10/2018
美退出兩國際條約 續走孤立主義
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN