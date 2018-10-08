【聚焦人幣】人幣中間價貶１６５點子報６﹒８９５７，近年半新低

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９５７，創

２０１７年５月１１日以來的新低。較上個交易日貶１６５點子，上個交易日報６﹒８７９２。

隔晚國際美元上漲導致一籃子匯率變動１４３點，拉低了今日的中間價。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．８９５７ ＋ １６５．００

１歐元╱人民幣 ７．９５２９ － ５８２．００

１００日圓╱人民幣 ６．０７１０ ＋ ５．００

１港元╱人民幣 ０．８８００ ＋ ０．４０

１英鎊╱人民幣 ９．０６２６ ＋ ６１５．００

１澳元╱人民幣 ４．８６７４ － ９３１．００

１紐元╱人民幣 ４．４４３４ －１１１０．００

１新加坡╱人民幣 ４．９８９６ － ４１９．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９６３３ － ８４０．００

１加元╱人民幣 ５．３３３２ ＋ ５２０．００

１人民幣╱林吉特 ０．６００２ － １２．５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．６７７２ －１５４６．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１４５７ － ９５０．００

１人民幣╱韓元 １６３．９９００ － ２３２．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

