【聚焦人幣】人幣中間價貶１６５點子報６﹒８９５７，近年半新低

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９５７，創
２０１７年５月１１日以來的新低。較上個交易日貶１６５點子，上個交易日報６﹒８７９２。
隔晚國際美元上漲導致一籃子匯率變動１４３點，拉低了今日的中間價。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６．８９５７ ＋ １６５．００
１歐元╱人民幣 ７．９５２９ － ５８２．００
１００日圓╱人民幣 ６．０７１０ ＋ ５．００
１港元╱人民幣 ０．８８００ ＋ ０．４０
１英鎊╱人民幣 ９．０６２６ ＋ ６１５．００
１澳元╱人民幣 ４．８６７４ － ９３１．００
１紐元╱人民幣 ４．４４３４ －１１１０．００
１新加坡╱人民幣 ４．９８９６ － ４１９．００
１瑞郎╱人民幣 ６．９６３３ － ８４０．００
１加元╱人民幣 ５．３３３２ ＋ ５２０．００
１人民幣╱林吉特 ０．６００２ － １２．５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．６７７２ －１５４６．００
１人民幣╱南非蘭特 ２．１４５７ － ９５０．００
１人民幣╱韓元 １６３．９９００ － ２３２．００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）