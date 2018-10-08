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08/10/2018 08:44

【外儲再跌】９月外儲兩連降至逾３萬億美元，外匯局料波動中持穩

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行周日（７日）公布的最新外匯儲備規模
數據顯示，中國９月外匯儲備３０８７０﹒２億美元，不及預期３１０５０億美元，連續兩月下
降，９月環比減少２２７億元，降幅為０﹒７％。
　　此外，９月末黃金儲備５９２４萬盎司（７０３億美元），８月末為５９２４萬盎司（７１
２億美元）。
　
＊外匯局：匯率折算和資產價格變動，外儲規模小幅下降＊
　
　　國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，９月，中國外匯市場繼續保持總體平穩態勢，市場
主體涉外交易行為較為理性有序。國際金融市場上，美元指數與８月末基本持平，主要非美元貨
幣匯率有漲有跌，主要國家債券價格小幅下跌。匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯
儲備規模小幅下降。

＊外匯儲備規模有望在波動中保持穩定＊

　　王春英表示，今年以來，面對錯綜複雜的外部環境，中國堅持穩中求進的工作總基調，深入
推進改革開放，經濟保持總體平穩、穩中向好態勢，經濟結構持續優化，人民幣匯率雙向波動彈
性不斷增強，國際收支基本平衡，外匯儲備規模保持總體穩定。
　　展望未來，雖然外部環境仍面臨較大不確定性，但中國經濟有較強的適應能力和抵禦外部風
險能力，穩健的基本面將繼續為外匯市場平穩運行提供堅實的基礎。國內外因素綜合作用，中國
外匯儲備規模有望在波動中保持穩定。

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