《經濟通通訊社８日專訊》交銀國際董事總經理洪灝表示，人行此次降準市場早已預期。選
擇這個時間節點操作，對流動性、預期、情緒影響皆偏中性。看來９月經濟數據進一步明顯放緩
，人民幣貶值壓力仍存。（ｌｃ）
08/10/2018 09:08
【人行降準】交銀洪灝：降準對流動性等影響偏中性
《經濟通通訊社８日專訊》交銀國際董事總經理洪灝表示，人行此次降準市場早已預期。選
擇這個時間節點操作，對流動性、預期、情緒影響皆偏中性。看來９月經濟數據進一步明顯放緩
，人民幣貶值壓力仍存。（ｌｃ）
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