《經濟通通訊社８日專訊》英大證券首席經濟學家李大霄表示，人行此次降準能夠支持實體
經濟發展，優化流動性結構，降低企業融資成本，引導金融機構加大對小微企業、民營企業及創
新型企業支持力度，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長，為高質量發
展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。對穩定經濟增長有非常正面的作用，對股票市
場也有正面作用，同時起到對衝假期境外市場大幅下跌的影響。屬重大利好消息。（ｌｃ）
08/10/2018 09:08
【人行降準】英大證券：降準可對衝境外市場大跌影響，屬重大利好
《經濟通通訊社８日專訊》英大證券首席經濟學家李大霄表示，人行此次降準能夠支持實體
經濟發展，優化流動性結構，降低企業融資成本，引導金融機構加大對小微企業、民營企業及創
新型企業支持力度，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長，為高質量發
展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。對穩定經濟增長有非常正面的作用，對股票市
場也有正面作用，同時起到對衝假期境外市場大幅下跌的影響。屬重大利好消息。（ｌｃ）
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