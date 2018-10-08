  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2018 09:08

【人行降準】中信證券：降準立足於國內基本面需要

　　《經濟通通訊社８日專訊》中信證券宏觀團隊分析稱，人行此次宣布降準，釋放資金
１﹒２萬億元（人民幣．下同）是立足於國內基本面需要。
　　其中４５００億元用於置換到期的ＭＬＦ（中期借貸便利），這是一個持續的結構性調整，
即能將負債期限正確對應到相應的資產上，而不是長期用６－１２月到期的ＭＬＦ來滾動替代本
應由存準下降所帶來的資金支持；而對於新增的７５００億元，則是對現階段支撐國內經濟的流
動性支持。（ｌｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態08/10/2018
卡瓦諾憑兩票之微 獲任美大法官
中國故事05/10/2018
【走入大灣區】深廣創科展實力 顯示屏獨角獸估值高達50億美元
FOCUS05/10/2018
【FOCUS】彭斯演講顯中美「撕破臉」 A股復市恐惹驚嚇
生財有道05/10/2018
【前景難料】北美三國協定重塑國際貿易格局 中國處下風
生財有道05/10/2018
【前景難料】國慶長假負面因素累積 A股復市恐遭考驗
國際動態05/10/2018
美退出兩國際條約 續走孤立主義
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN