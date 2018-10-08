《經濟通通訊社８日專訊》中信證券宏觀團隊分析稱，人行此次宣布降準，釋放資金
１﹒２萬億元（人民幣．下同）是立足於國內基本面需要。
其中４５００億元用於置換到期的ＭＬＦ（中期借貸便利），這是一個持續的結構性調整，
即能將負債期限正確對應到相應的資產上，而不是長期用６－１２月到期的ＭＬＦ來滾動替代本
應由存準下降所帶來的資金支持；而對於新增的７５００億元，則是對現階段支撐國內經濟的流
動性支持。（ｌｃ）
08/10/2018 09:08
【人行降準】中信證券：降準立足於國內基本面需要
《經濟通通訊社８日專訊》中信證券宏觀團隊分析稱，人行此次宣布降準，釋放資金
１﹒２萬億元（人民幣．下同）是立足於國內基本面需要。
其中４５００億元用於置換到期的ＭＬＦ（中期借貸便利），這是一個持續的結構性調整，
即能將負債期限正確對應到相應的資產上，而不是長期用６－１２月到期的ＭＬＦ來滾動替代本
應由存準下降所帶來的資金支持；而對於新增的７５００億元，則是對現階段支撐國內經濟的流
動性支持。（ｌｃ）
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