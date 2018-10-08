【人行降準】中信證券：降準立足於國內基本面需要

《經濟通通訊社８日專訊》中信證券宏觀團隊分析稱，人行此次宣布降準，釋放資金

１﹒２萬億元（人民幣．下同）是立足於國內基本面需要。

其中４５００億元用於置換到期的ＭＬＦ（中期借貸便利），這是一個持續的結構性調整，

即能將負債期限正確對應到相應的資產上，而不是長期用６－１２月到期的ＭＬＦ來滾動替代本

應由存準下降所帶來的資金支持；而對於新增的７５００億元，則是對現階段支撐國內經濟的流

動性支持。（ｌｃ）

