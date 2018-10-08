《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中央紀委國家監委網站昨晚深夜通報，公安
部副部長孟宏偉涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查。但沒有詳細交代孟宏偉涉及的罪名。
中國籍的國際刑警組織主席孟宏偉早前失蹤。國際刑警早前要求中國政府就現任主席兼內地
公安部副部長孟宏偉的失蹤提供資料。該組織在孟宏偉受查公布後，表示已收到他辭任主席的通
知，即時生效。
據美聯社報道，孟宏偉的妻子表示，其丈夫失蹤前曾寄給她一張利刀的照片，疑似暗示自己
有危險。（ｚｚ）
08/10/2018 09:01
【駐京專電】中央紀委：公安部副部長孟宏偉涉嫌違法受查
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中央紀委國家監委網站昨晚深夜通報，公安
部副部長孟宏偉涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查。但沒有詳細交代孟宏偉涉及的罪名。
中國籍的國際刑警組織主席孟宏偉早前失蹤。國際刑警早前要求中國政府就現任主席兼內地
公安部副部長孟宏偉的失蹤提供資料。該組織在孟宏偉受查公布後，表示已收到他辭任主席的通
知，即時生效。
據美聯社報道，孟宏偉的妻子表示，其丈夫失蹤前曾寄給她一張利刀的照片，疑似暗示自己
有危險。（ｚｚ）
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