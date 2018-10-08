【駐京專電】財政部劉昆：積極財政政策不是「大水漫灌」式強刺激

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》財政部部長劉昆回應經濟熱點問題稱，面對

經濟下行壓力，中央已經明確，積極的財政政策要更加積極，但積極財政政策不是「大水漫灌」

式的強刺激。從執行情況看，今年積極財政政策的效應除了表現在大力減稅降費，還有加快債券

發行和提速預算執行，確保地方政府加快資金使用，盡快發揮效益。

劉昆接受《新華社》採訪表示，積極的財政政策更加積極，絕不是要搞「大水漫灌」式的強

刺激，而是要提高政策的前瞻性、靈活性、有效性，在擴大內需和結構調整上發揮更大作用，推

動經濟高質量發展。

下一步，積極的財政政策將從４方面繼續發力：一是加力減負。全面落實已出台的減稅降費

政策，同時抓緊研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施，真正讓企業輕裝上陣、放手發展，

預計全年減稅降費規模超１﹒３萬億元（人民幣．下同）。

二是補齊短板。大力支持中央確定的重大項目建設，加強經濟社會發展的薄弱環節。

三是促進消費。推動完善有利於提高居民消費能力的收入分配制度，深入研究論證個人所得

稅專項附加扣除方案等政策，增加居民收入，激發居民消費潛力。

四是節用裕民。政府要過「緊日子」，把省下的錢用於保障民生支出，用在老百姓身上，讓

人民過上好日子。

數據顯示，截至９月２６日，地方政府新增一般債券已完成全年計劃的９１﹒８％，新增專

項債券已完成全年計劃的８５％；前８個月全國財政支出完成預算的６７％，９月份進度繼續加

快。



＊累計下達地方基建支出４０９４億元，佔年初預算９４％＊



在支持打好三大攻堅戰方面，今年大幅度增加中央專項扶貧資金，安排了１０６１億元（，

同比增長２３﹒２％，增加部分重點用於「三區三州」等深度貧困地區；安排大氣、水、土壤三

項污染防治資金４０５億元，投入力度為近年來最大。

在加強基本民生經費保障方面，今年中央財政安排就業補助資金４６９億元，安排基本養老

金轉移支付６６９７億元，安排困難群眾救助補助資金１３９６億元等，提高保障和改善民生水

平。

在加大重點領域投入力度方面，劉昆表示，截至目前中央財政已累計下達地方基建支出

４０９４億元，佔年初預算的９４﹒２％，重點用於支持創新驅動、生態環保等領域基礎設施建

設，推動經濟持續健康發展。



＊有能力克服中美經貿摩擦帶來的衝擊＊



就中美貿易開戰，他表示，有局部地區、部分企業受到一定衝擊，但中國有能力把衝擊的影

響縮到最小。對於受影響企業，財政部門已經制定了幫扶措施，包括協調解決企業在出口方面的

問題，支持受影響企業內部轉崗和技能培訓等，幫助企業渡過難關。

