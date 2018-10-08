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08/10/2018 09:29

【人行降準】大摩華鑫：降準對Ａ股的利好小於外圍市場波動的影響

　　《經濟通通訊社８日專訊》摩根士丹利華鑫認為，人行降準對Ａ股的利好要小於國慶期間外
圍市場波動的影響，但考慮到Ａ股估值處於底部，前期的下跌已釋放大部分風險，因此維持對Ａ
股走勢謹慎樂觀的觀點。
　　摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊預計，４季度至少還會有一次降準，同時不排除人行
加息的可能。因為在聯儲局加息周期，當人行無法兼顧同時解決「融資難，融資貴」的時候，會
優先解決「融資難」，因為畢竟「融資貴」只是成本問題，還可以通過其他途徑解決，而「融資
難」則直接關係到企業的生存。（ｌｃ）

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