【Ａ股震盪】首創證券：內憂外患致今日一次性補跌，跌幅較大

《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股節後復市大跌，滬綜指全日收跌３﹒７２％，創今年６月

１９日以來的最大單日跌幅。首創證券表示「內憂外患」的共同影響，導致今天一次性補跌的跌

幅較大。

首創證券指出，國慶長假期間國外股市連續大跌，而且新興市場出現「股匯雙殺」的局面，

令Ａ股市場信心倍受打擊。今日上午大盤低開後一度試圖反彈，但力度十分微弱，顯示鮮有資金

入場抄底，午後個股跌停數量有所增加，市場信心修復仍需時間。（ａｃ）

