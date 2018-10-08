《經濟通通訊社８日專訊》人行宣布降準，加上Ａ股復市後下挫，令人民幣顥著受壓。離岸
人民幣兌１美元（ＣＮＨ）跌破６﹒９２關，一度低見６﹒９２４５。目前在６﹒９２３９徘徊
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在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）尾盤跌破６﹒９１００，創８月１６日以來新低。（ａｃ）
08/10/2018 16:14
【聚焦人幣】離岸人民幣跌破６﹒９２，在岸人幣尾盤跌破６﹒９１
《經濟通通訊社８日專訊》人行宣布降準，加上Ａ股復市後下挫，令人民幣顥著受壓。離岸
人民幣兌１美元（ＣＮＨ）跌破６﹒９２關，一度低見６﹒９２４５。目前在６﹒９２３９徘徊
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在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）尾盤跌破６﹒９１００，創８月１６日以來新低。（ａｃ）
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