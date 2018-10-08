【聚焦數據】中國９月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒１，高預期

《經濟通通訊社８日專訊》中國９月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）自上月的十個月

低點５１﹒５回升至５３﹒１，高於市場預期的５１﹒４。當月中國綜合ＰＭＩ微升０﹒１個點

至５２﹒１。但服務業就業指數急劇收縮，降至２０１６年３月以來最低。

中國９月財新服務業和綜合ＰＭＩ均較前月回升，其中服務業指數升至三個月高點，但相比

年初仍然偏弱，也低於歷史均值。尤其服務業就業指數為２６個月來首次降至５０下方的萎縮區

域，且從價格指數走勢偏離來看，企業盈利亦承受一定壓力。

這和日前出爐的製造業ＰＭＩ一道，表明中國經濟面臨的下行壓力可能進一步加重，同時也

確認了央行昨日再度降准以支持實體經濟的必要性。



＊警惕９月整體就業萎縮＊



財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生點評稱，財新服務業ＰＭＩ的新業務指數較前月回升，

顯示需求有所改善；但收費價格指數１３個月來首次降至５０下方，投入價格指數則升至今年１

月以來最高，這擠壓了企業的盈利空間，導致經營預期指數環比微降。

對於綜合ＰＭＩ指數的微升，鍾正生表示這反映中國經濟本月表現平穩，但新訂單指數仍處

於低位，出廠價格指數升勢放緩的同時投入價格指數加快上升，意味著企業仍面臨較大的成本壓

力。

鍾正生表示，應警惕９月整體就業在萎縮，就業指數創下２０１６年８月以來最低水平。就

業狀況的惡化將影響決策者推進改革的決心。

此前公布的９月財新中國製造業ＰＭＩ連續第四個月下降，並降至１６個月最低位，其中產

出增速明顯放緩，顯示中國製造業增長停滯，經濟下行壓力大。中國９月官方製造業ＰＭＩ亦回

落至七個月新低，低於市場預期。（ｃｔ）

