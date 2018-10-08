【人行降準】中金：人行再次定向降準，利好信用條件逐步企穩

《經濟通通訊社８日專訊》中金公司報告指出，人行再次定向降準，利好信用條件逐步企穩

。

人民銀行降準釋放資金約１﹒２萬億元（人民幣．下同）。其中，降準釋放的４５００億資

金用於償還１０月中旬到期的ＭＬＦ（目前ＭＬＦ存量為５﹒１２萬億），這部分ＭＬＦ到期不

再續作；另外，降準釋放的７５００億資金用於金融機構支持小微、民營和創新型企業。中金測

算顯示本次降準將提升２０１８年銀行淨息差０﹒３ｂｐｓ（降準１０月１５日執行，２０１８

年僅影響７８天），影響２０１８年淨利潤０﹒２％。其中，四大行淨息差提升幅度較大。

降準釋放資金較ＭＬＦ更有利於促進銀行加大中長期信貸投放，進而維持信用條件企穩。截

止８月末，社融╱調整後社融增速錄得１０﹒１╱１１﹒４％，環比變動

－０﹒２╱０﹒０ｐｐｔｓ，顯著好於２Ｈ１７－１Ｈ１８信用條件超預期收窄的情況。

目前銀行估值核心在於資產質量端。本次降準能夠降低銀行資金成本進而提升淨息差水平。

目前Ａ╱Ｈ銀行估值交易於０﹒８８╱０﹒６７ｘ２０１８ｅ ＰＢ，股價反映潛在不良率分別

為１０﹒２╱１２﹒８％，接近歷史峰值，其中，Ｈ股銀行估值反映潛在不良率超出中金測算

的中資銀行壞帳率水平（８﹒０－１２﹒１％），因此，資產質量擔憂情緒，而非盈利能力，才

是目前壓制銀行估值的核心因素。

中金指，向前看，重點關注隨後季報披露的銀行資產質量相關數據及其趨勢。個股方面推薦

估值較低、資產質量扎實的優質銀行，重點關注工行、建行、農行和南京銀行。（ｃｔ）

