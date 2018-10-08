《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，美國國務卿蓬佩奧在今日即將訪問中國前夕的一個
新聞發布會上透露，訪京期間不會與中國國家主席習近平會晤。他稱：「會和我的兩個同行會晤
」。（ｃｔ）
08/10/2018 13:49
【貿易開戰】外媒指美國務卿蓬佩奧訪京期間不會與習近平會晤
《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，美國國務卿蓬佩奧在今日即將訪問中國前夕的一個
新聞發布會上透露，訪京期間不會與中國國家主席習近平會晤。他稱：「會和我的兩個同行會晤
」。（ｃｔ）
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