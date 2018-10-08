《經濟通通訊社８日專訊》中國外交部長王毅在北京會見美國國務卿蓬佩奧。蓬佩奧表示，
美國對中國取消美中戰略對話感到遺憾，他又指雙方存在「根本分歧」。
王毅就表示，最近一段時間，美方在不斷升級對華貿易摩擦的同時，又在台灣等問題上採取
了一系列損害中方權益的行為，並且無端指責中國的內外政策。這些做法直接衝擊了雙方的互信
，給中美關係的前景蒙上了陰影，也完全不符合兩國人民的利益。中方要求美方立即停止錯誤言
行。（ｃｔ）
08/10/2018 15:10
【貿易開戰】蓬佩奧：美國對中國取消美中戰略對話感到遺憾
《經濟通通訊社８日專訊》中國外交部長王毅在北京會見美國國務卿蓬佩奧。蓬佩奧表示，
美國對中國取消美中戰略對話感到遺憾，他又指雙方存在「根本分歧」。
王毅就表示，最近一段時間，美方在不斷升級對華貿易摩擦的同時，又在台灣等問題上採取
了一系列損害中方權益的行為，並且無端指責中國的內外政策。這些做法直接衝擊了雙方的互信
，給中美關係的前景蒙上了陰影，也完全不符合兩國人民的利益。中方要求美方立即停止錯誤言
行。（ｃｔ）
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