【Ａ股震盪】人行出招無助撐市，滬綜指、深成指跌幅擴至２﹒５％

《經濟通通訊社８日專訊》人行昨日（７日）出動救市，下周一（１５日）起下降準一個百

分點，釋放增量資金約７５００億元人民幣，財政部同時提出減稅消息，但市場恐慌情緒有增無

減。

滬深股市今早大幅低開，半小時後滬綜指跌幅擴大至２﹒４６％，報２７５１﹒９３點，深

成指跌幅擴大至２﹒４７％，報８１９３﹒９５點。Ａ股所有板塊之中惟燃氣股逆市升。

（ｅｙ）

