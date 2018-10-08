【Ａ股震盪】放水救市未見效，滬綜指、深成指半日收挫３％

《經濟通通訊社８日專訊》北美三國之間的貿易協議幾近達成，被視為美國特朗普在貿易上

孤立中國的重要一步，外界預計歐盟及日本以後也會和美國簽訂類似的貿易協議，再加上有報道

引發「米粒晶片」的中國間諜恐慌，Ａ股國慶休市期間，港股累計大瀉１２１５點。

人行昨日（７日）中午即出動救市，自下周一（１５日）起，下調人民幣存款準備金率一個

百分點。降準所釋放的部分資金用於償還下周一到期的約４５００億元（人民幣．下同）中期借

貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００億元，財政部亦同時提出會研究減稅，希望能

穩住股市，但是仍然未能改變市場預期，甫一開市便見明顯跌幅，且愈跌愈急，滬綜指半日收跌

２﹒９５％，報２７３８﹒０４點，深成指挫３﹒０９％，報８１４１﹒７１點，創業板則同挫

２﹒８９％。兩市半日成交１７６３﹒８億元，較休市前最後交易日（９月２８日）的半日成交

增２０﹒７％。



＊Ａ場山崩，金融板塊齊跣低＊



人行降準再次釋放銀行的儲備金，利好金融業，但卻無法緩解今日市場對外圍經濟環境的恐

慌情緒，金融股全線崩。建行（滬：６０１９３９）、平安行（深：０００００１）齊瀉

４﹒１％，招行（滬：６０００３６）跌３﹒９％，工行（滬：６０１３９８）挫３﹒８％，農

行（滬：６０１２８８）跌３﹒１％。內險板塊方面，太保（滬：６０１６０１）跌３﹒９％，

新華保險（滬：６０１３３６）瀉４﹒９％，國壽（滬：６０１６２８）下跌３﹒８％。

證券股亦一片愁雲慘霧，再加上兩融餘額於上交易日因假期原因再尋底，令表現雪上加霜。

錦龍股份（深：０００７１２）瀉６﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）、浙商證券

（滬：６０１８７８）挫３﹒８％，中信証券（滬：６０００３０）跌３﹒４％，國泰君安（滬

：６０１２１１）跌３﹒２％。



＊范冰冰概念股無懸念再瀉＊



內地娛樂圈逃稅風波發酵，勢掀起影視公司寒潮。范冰冰及旗下公司被責令按期繳納稅款、

滯納金、罰款近９億元，但毋須負上刑事責任。范冰冰案是國稅局近年來處理的個人偷逃稅款金

額最大的案件，范冰冰毋須鋃鐺入獄已經是較幸運的結果。范冰冰作為股東的唐德影視

（深：３００４２６）半日跌３﹒８％，和范冰冰關係密切的華誼兄弟（深：３０００２７）股

價同挫４﹒３％，華誼兄弟早前稱公司和藝人簽署的合同一直合法合規。

賈躍亭遠走美國閉門造車，但與資方恆大健康（００７０８）鬧翻對簿公堂，意味著其電動

跑車廠後期資金再次沒有著落，樂視網（深：３００１０４）擁躉受個打擊，樂視網半日跌

５﹒９％。（ｅｙ）

