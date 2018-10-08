《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌２﹒８３％，報２７４１﹒３７點
，滬深３００指數跌３﹒４８％，深成指跌３﹒０３％。上海Ｂ股升１﹒５６％，深圳Ｂ股跌２
﹒０４％。（ａｃ）
08/10/2018 13:10
【Ａ股震盪】滬綜指午後續跌２﹒８３％，深成指跌３﹒０３％
《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌２﹒８３％，報２７４１﹒３７點
，滬深３００指數跌３﹒４８％，深成指跌３﹒０３％。上海Ｂ股升１﹒５６％，深圳Ｂ股跌２
﹒０４％。（ａｃ）
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