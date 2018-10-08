【Ａ股震盪】Ａ場復市愈跌愈急，滬綜指跌幅突破３％

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今早大幅低開，現時滬綜指跌幅更擴大至３﹒０４％，

報２７３５﹒５４點，深成指跌幅擴大至３﹒０３％，報８１４６﹒２５點。Ａ股所有板塊之中

惟公共交通股逆市升。

港股上周跌逾１２００點，而Ａ股休市一周，今日復市即追落後，人行昨日（７日）出動救

市，下周一（１５日）起下降準一個百分點，釋放增量資金約７５００億元人民幣，財政部同時

提出減稅消息，但市場恐慌情緒有增無減。（ｅｙ）

