《經濟通通訊社８日專訊》人行放水救市不敵資金出逃，滬深復市大跌，滬股通深股通額度
錄大額流出。市場指，人行降準不足以抵消外圍市場在國慶長假期間波動的影響，加上中國９月
外匯儲備兩連降，且跌幅超出預期，在岸人民幣走疲測試６﹒９大關，Ａ股愈跌愈急未有剎車跡
象，滬綜指現挫３﹒３９％至２７２５﹒６２點，深成指更瀉３﹒６９％，報８０９１﹒２６點
，創業板指則跌３﹒６４％，報１３６０﹒０２點。
人行昨日（７日）出動救市，下周一（１５日）起下降準一個百分點，釋放增量資金約
７５００億元人民幣。（ｅｙ）
08/10/2018 14:26
【Ａ股震盪】Ａ股跌勢續擴，滬綜指瀉３﹒４％，深成指挫３﹒７％
《經濟通通訊社８日專訊》人行放水救市不敵資金出逃，滬深復市大跌，滬股通深股通額度
錄大額流出。市場指，人行降準不足以抵消外圍市場在國慶長假期間波動的影響，加上中國９月
外匯儲備兩連降，且跌幅超出預期，在岸人民幣走疲測試６﹒９大關，Ａ股愈跌愈急未有剎車跡
象，滬綜指現挫３﹒３９％至２７２５﹒６２點，深成指更瀉３﹒６９％，報８０９１﹒２６點
，創業板指則跌３﹒６４％，報１３６０﹒０２點。
人行昨日（７日）出動救市，下周一（１５日）起下降準一個百分點，釋放增量資金約
７５００億元人民幣。（ｅｙ）
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