【Ａ股震盪】降準無阻跌勢，滬指挫３﹒７％近４個月最大單日跌幅

《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股國慶休市期間，海外市場普遍走弱，儘管人行昨日（７日）

提前部署，降準放水救市，自下周一（１５日）起，下調人民幣存款準備金率一個百分點，降準

所釋放的部分資金用於償還下周一到期的約４５００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬ

Ｆ），另再釋放增量資金約７５００億元。不過，市場認為，釋放資金基本被ＭＬＦ和繳稅對沖

，對市場的利好支撐程度有限。加上中國９月外匯儲備兩連降，且跌幅超出預期，在岸人民幣走

疲測試６﹒９大關，Ａ股愈跌愈急，午後跌勢持續擴大，最終滬綜指全日收跌３﹒７２％，報２

７１６﹒５１點，深成指更狠挫４﹒０５％，報８０６０﹒８３點，齊創今年６月１９日以來的

最大單日跌幅。

兩市全日成交２８８９億元，較休市前最後交易日（９月２８日）的全日成交增９﹒８％。

資金出逃，滬股通及深股通今日合共流出９６﹒０４億元，創深股通開通以來（２０１６年１２

月５日）第二高。



＊金融板塊全軍覆沒＊



人行降準再次釋放銀行的儲備金，再加上金融股一向是國家隊出資救市的重鎮，但今日卻隨

著對外圍經濟環境的恐慌情緒而崩跌。銀行股方面，平安行（深：０００００１）大瀉

５﹒４％，華夏銀行（滬：６０００１５）挫４﹒５％，建行（滬：６０１９３９）瀉

４﹒３％，招行（滬：６０００３６）挫４﹒１％。內險板塊方面，平保（滬：６０１３１８）

崩跌５﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）瀉５﹒１％，國壽（滬：６０１６２８）下跌４

﹒２％。

中國多地在國慶期間進行嚴厲的樓市調控，如北京市住建委派出聯合檢查組對新開盤項目售

樓處和部分中介門店進行執法檢查，直至國慶假期完結，導致樓市黃金周水靜鵝飛。北京至少有

６個樓盤進行了降價或者加大了優惠的力度；深圳上海樓市成交均淡靜。內地樓市再現跌市訊號

，房地產股全線急跌，萬科（深：０００００２）挫９﹒３％，世榮兆業

（深：００２０１６）瀉９﹒２％，保利地產（滬：６０００４８）瀉４％，華發股份

（滬：６００３２５）挫６﹒７％。



＊晶片疑雲襲內地科技股＊



外媒報道，有中國代工廠涉嫌在美國廠商的手機及電腦底板上，偷偷裝上米粒大小的中國製

晶片，報道懷疑該晶片用作間諜用途，多隻科技股即時補跌。被美國軍方禁止採購的供應商海康

威視（深：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）齊齊跌停，永新光學

（滬：６０３２９７）瀉９﹒９％，必創科技（深：３００６６７）差８﹒１％，開元股份

（深：３００３３８）挫７﹒１％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２９０﹒９０ －４﹒３０



上證綜合指數 ２７１６﹒５１ －３﹒７２ １４１５﹒３２

深證綜合指數 １３８６﹒２８ －３﹒８３ １４７４﹒１５



上證Ｂ股指數 ２８３﹒４３ －２﹒３３ ２﹒３１

深證Ｂ股指數 ９４８﹒７９ －２﹒７２ ０﹒９１



上證１８０指數 ７３７７﹒６３ －４﹒１７

上證３８０指數 ４２７４﹒６７ －３﹒３７



深證成份指數 ８０６０﹒８３ －４﹒０５

中小創新指數 １６３２﹒０１ －３﹒４０

深圳創業板指數 １３５３﹒６７ －４﹒０９

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