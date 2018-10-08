【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１８６點子，報６﹒９０００

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９５７，較上個交易日跌１６

５點子，創近１７個月以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１８６點子，報６﹒９０００，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８８１４。（ａｃ）

