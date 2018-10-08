《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９５７，較上個交易日跌１６
５點子，創近１７個月以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１８６點子，報６﹒９０００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８８１４。（ａｃ）
08/10/2018 09:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１８６點子，報６﹒９０００
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９５７，較上個交易日跌１６
５點子，創近１７個月以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１８６點子，報６﹒９０００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８８１４。（ａｃ）
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