【人行收水】人行今日不開展公開市場操作，淨回籠１０００億元

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

人行逆回購到期、金融機構繳存法定存款準備金等因素的影響，今日不開展公開市場操作。今日

公開市場有１０００億元（人民幣．下同）１４天逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。

人行昨日宣布１０月１５日降準１個百分點，置換約４５００億元ＭＬＦ，並釋放７５００

億元增量資金。（ａｃ）

