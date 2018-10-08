《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
人行逆回購到期、金融機構繳存法定存款準備金等因素的影響，今日不開展公開市場操作。今日
公開市場有１０００億元（人民幣．下同）１４天逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。
人行昨日宣布１０月１５日降準１個百分點，置換約４５００億元ＭＬＦ，並釋放７５００
億元增量資金。（ａｃ）
08/10/2018 09:13
【人行收水】人行今日不開展公開市場操作，淨回籠１０００億元
《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
人行逆回購到期、金融機構繳存法定存款準備金等因素的影響，今日不開展公開市場操作。今日
公開市場有１０００億元（人民幣．下同）１４天逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。
人行昨日宣布１０月１５日降準１個百分點，置換約４５００億元ＭＬＦ，並釋放７５００
億元增量資金。（ａｃ）
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