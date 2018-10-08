【逃稅風波】華誼兄弟：與演員簽署的合同一直合法合規

《經濟通通訊社８日專訊》內地娛樂圈逃稅事件愈鬧愈大，被捲入輿論風暴中心的華誼兄弟

（深：３０００２７）昨日在互動易上回覆投資者稱，華誼兄弟一直遵守上市公司法律法規，與

合作演員簽署的合同均合法合規，並依法及時繳納相關稅費，公司依法對不實信息的發布、傳播

者追究法律責任，有進展將及時公布。華誼兄弟現挫４﹒５％

國稅局選在國慶黃金周長假期公布查稅結果，范冰冰及其公司被「秋後算帳」，責令按期繳

納稅款、滯納金、罰款近９億元人民幣，但毋須負上刑事責任。（ｅｙ）

