【ＦＯＣＵＳ】Ａ股聞降準天真不再，慎防央媽出其不意加息

【ＦＯＣＵＳ】國慶「黃金周」長假尚未收官，央媽即「ｖｅｒｙ ｔｉｍｅｌｙ」地趕在

Ａ股周一（８日）復市前宣布「降準」贈興，淨放水７５００億元人幣。上周錄８個月最差單周

表現的恆指早市一度高開逾０﹒５％，惟天真不再的滬指早盤急挫近３％，並拖累恆指一度倒跌

逾１％。

儘管最新放水量超過１月、６月的７０００億以及４月的４０００億，令今年四度降準累計

釋放資金達２﹒５萬億，但始終未能大幅推低上海銀行同業拆息（ＳＨＩＢＯＲ），內地非金融

企業加權平均貸款利率更愈升愈有，顯示貿易戰乃至中美新冷戰逆風下，當局貨幣政策傳導機制

仍舊不暢，沒有剛兌背書的股市尤其只能自求多福。



＊實際影響仍取決公開市場操作力度＊



跟央媽過往降準附設諸多貸款比例前提條件相比，今次降準雖仍名為「定向調控」，但若加

上首８個月央媽通過ＭＬＦ（中期借貸便利）、常備借貸便利（ＰＳＬ）放水逾１﹒１萬億、另

債轉股簽約１﹒７萬億，內地今年總放水規模堪比２００８年「４萬億」救市。

不過望真點，截至８月底，央媽公開市場操作工具（ＭＬＦ、ＰＳＬ、逆回購、國庫現金定

存）的餘額已高達９﹒２６萬億，其中不單逾６０００億（包括已對沖的４５００億ＭＬＦ）將

於本月到期，１１月、１２月的ＭＬＦ到期量仍分別高達逾４０００億，難怪市場預計降準還將

陸續有來。

從此角度看，降準是一回事，流動性又是另一回事。再聯想去年１０月繳稅季財政存款猛增

１﹒０５萬億，如今年規模與去年相若，相當於僅繳稅回收的流動性即已遠超降準放水７５００

億元，換言之，降準的實際影響仍取決於央媽未來公開市場操作的力度。



＊一年期遠匯破７，人民幣貶壓未消＊



儘管央媽大派定心丸指「降準不會形成人民幣貶值壓力」，但內地９月外匯儲備跌穿３﹒１

萬億美元關口，再次引發未來「保匯率」還是「保外儲」的關注。

無獨有偶，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）最近一周投機客所持的美元淨多倉增至

２０１６年１２月中旬以來的最高水平，離岸人幣兌美元一年期無本金交割遠期早盤亦跌穿７元

大關，顯示人民幣貶壓未消。

跟坊間普遍預期央媽將降息刺激經濟相比，市場更須留意央媽會否出其不意加息。一邊是北

京「穩預期」籌碼愈落愈大，另一邊是貿易戰逆風愈吹愈盛，如何守住不發生系統性危機，以放

水ｂｕｙ ｔｉｍｅ何時無以為繼，或就是加息之時。

好消息或許是，十年期美債息近日錄３０年來首次突破２００月移動平均線；上一次突破是

在１９８７年９月３０日，美股於１０月１９日錄「黑色星期一」。中美角力下，誰的泡沫先爆

，誰幸運地撐到最後，拭目以待。（經濟通通訊社 俞瑾）

