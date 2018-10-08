【本港樓市】黃建業：樓市不死，料樓價僅從高位回調約５％

《經濟通通訊社８日專訊》美聯集團（０１２００）主席黃建業今日於公開場合表示，即使

近月利淡因素困擾樓市，又適逢加息周期展開，但本港資金未有大規模「退潮」跡象，認為「資

金不退，樓市不死」，料樓價僅從高位回調約５％，全年則續升約８％至１０％。

今年正值「金融海嘯」１０周年，港樓自０９年美國推行量化寬鬆（ＱＥ）開始，已經歷近

１０年的超級大旺市，樓價更自海嘯後的低位上升２﹒３倍，一度連升２８個月，出現「高位調

整」實屬健康正常的現象。



＊樓市「有減價、少劈價」料第四季樓價僅回落約５％＊



直到目前貿易戰惡化，外圍經濟誨暗不明，股市先從高位大幅回落兩成，加上港銀１２年來

首度加息，利淡因素充斥市場，樓市亦借勢微調，跌幅會跟隨股市慢慢反映。惟普遍銀行僅宣布

加息０﹒１２５厘，幅度遠低於預期。銀行「象徵式」跟隨加息，反映香港資金充裕，現時本地

銀行結餘仍達約７６７億元，遠高於０６年加息時的水平，存款則近１３萬億元，亦遠高於９７

年約２﹒７萬億元水平。

黃建業相信「資金不退，樓市不死」，以香港資金之充裕，加上未來的新供應有限，以及獲

眾多利好因素支持，香港樓市暫無「跳崖式」急跌風險。

即使世界各地樓價已現跌幅，但預計本港樓價跌得最遲，跌幅亦較世界各地輕微，料本地樓

價只會「梯級式」緩慢下跌。如果外圍市況不持續惡化，料樓價從高位回調約５％，全年升約

８％至１０％。（ｃｙ）

