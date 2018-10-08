  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2018 19:06

【本港樓市】黃建業：樓市不死，料樓價僅從高位回調約５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》美聯集團（０１２００）主席黃建業今日於公開場合表示，即使
近月利淡因素困擾樓市，又適逢加息周期展開，但本港資金未有大規模「退潮」跡象，認為「資
金不退，樓市不死」，料樓價僅從高位回調約５％，全年則續升約８％至１０％。
　　今年正值「金融海嘯」１０周年，港樓自０９年美國推行量化寬鬆（ＱＥ）開始，已經歷近
１０年的超級大旺市，樓價更自海嘯後的低位上升２﹒３倍，一度連升２８個月，出現「高位調
整」實屬健康正常的現象。

＊樓市「有減價、少劈價」料第四季樓價僅回落約５％＊
　　　
　　直到目前貿易戰惡化，外圍經濟誨暗不明，股市先從高位大幅回落兩成，加上港銀１２年來
首度加息，利淡因素充斥市場，樓市亦借勢微調，跌幅會跟隨股市慢慢反映。惟普遍銀行僅宣布
加息０﹒１２５厘，幅度遠低於預期。銀行「象徵式」跟隨加息，反映香港資金充裕，現時本地
銀行結餘仍達約７６７億元，遠高於０６年加息時的水平，存款則近１３萬億元，亦遠高於９７
年約２﹒７萬億元水平。
　　黃建業相信「資金不退，樓市不死」，以香港資金之充裕，加上未來的新供應有限，以及獲
眾多利好因素支持，香港樓市暫無「跳崖式」急跌風險。
　　即使世界各地樓價已現跌幅，但預計本港樓價跌得最遲，跌幅亦較世界各地輕微，料本地樓
價只會「梯級式」緩慢下跌。如果外圍市況不持續惡化，料樓價從高位回調約５％，全年升約
８％至１０％。（ｃｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
生財有道08/10/2018
【A股震盪】降準未提振A場復市愈跌愈急 騰訊曾穿300關
興證快訊08/10/2018
港股跑輸美股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN