【施政前瞻】消息指：林鄭月娥將釋放２００公頃棕地用作興建房屋

《經濟通通訊社９日專訊》消息人士指，行政長官林鄭月娥計劃於明日（１０日）公布《施

政報告》時，將２００公頃棕地釋放用作興建房屋。消息指，林鄭月娥將推進新界北規劃，該規

劃原訂於２０３０年後完成，同時，亦會公布有關規劃的詳細研究。（ｊｎ）

