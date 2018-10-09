《經濟通通訊社９日專訊》消息人士指，行政長官林鄭月娥計劃於明日（１０日）公布《施
政報告》時，將２００公頃棕地釋放用作興建房屋。消息指，林鄭月娥將推進新界北規劃，該規
劃原訂於２０３０年後完成，同時，亦會公布有關規劃的詳細研究。（ｊｎ）
09/10/2018 09:04
【施政前瞻】消息指：林鄭月娥將釋放２００公頃棕地用作興建房屋
《經濟通通訊社９日專訊》消息人士指，行政長官林鄭月娥計劃於明日（１０日）公布《施
政報告》時，將２００公頃棕地釋放用作興建房屋。消息指，林鄭月娥將推進新界北規劃，該規
劃原訂於２０３０年後完成，同時，亦會公布有關規劃的詳細研究。（ｊｎ）
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