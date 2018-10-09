《經濟通通訊社９日專訊》消息人士指，中國券商申萬宏源集團（深：０００１６６）計劃
明年發行Ｈ股，在港ＩＰＯ上市，集資１０億美元至１５億美元，即是７８億港元至１１７億港
元。申萬宏源Ａ股現價升０﹒２２９％，報４﹒３７元人民幣，市值約９９０億元人民幣。
（ｊｎ）
09/10/2018 14:47
【新股上市】消息指申萬宏源集團明年發Ｈ股，集資最多１１７億
《經濟通通訊社９日專訊》消息人士指，中國券商申萬宏源集團（深：０００１６６）計劃
明年發行Ｈ股，在港ＩＰＯ上市，集資１０億美元至１５億美元，即是７８億港元至１１７億港
元。申萬宏源Ａ股現價升０﹒２２９％，報４﹒３７元人民幣，市值約９９０億元人民幣。
（ｊｎ）
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