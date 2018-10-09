《經濟通通訊社９日專訊》據《ＩＦＲ Ａｓｉａ》引述市場消息人士指出，內地房地產開
發商德信中國控股計劃今年底前在香港首次公開發售（ＩＰＯ），擬籌資約２億至３億美元。建
銀國際是獨家保薦人。
德信中國在９月公布的初步招股文件介紹，集團是一家浙江省房地產開發商，於１９９５年
成立，主要專注住宅物業開發及商業和綜合用途物業的開發、運營及管理。（ｅｃ）
09/10/2018 13:11
【新股上市】市傳內房商德信中國在港ＩＰＯ，集資２至３億美元
《經濟通通訊社９日專訊》據《ＩＦＲ Ａｓｉａ》引述市場消息人士指出，內地房地產開
發商德信中國控股計劃今年底前在香港首次公開發售（ＩＰＯ），擬籌資約２億至３億美元。建
銀國際是獨家保薦人。
德信中國在９月公布的初步招股文件介紹，集團是一家浙江省房地產開發商，於１９９５年
成立，主要專注住宅物業開發及商業和綜合用途物業的開發、運營及管理。（ｅｃ）
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