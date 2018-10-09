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09/10/2018 10:07

【安邦風波】安邦計劃出售荷蘭保險商Ｖｉｖａｔ，估值１５億歐元

　　《經濟通通訊社９日專訊》頻頻傳出現金周轉問題的安邦保險，現計劃出售荷蘭大型保險商
Ｖｉｖａｔ。
　　據悉，安邦已聘摩根大通安排出售事項，並對其估值１５億歐元，安邦於２０１５年１月以
１﹒５億歐元收購Ｖｉｖａｔ，另注資１３﹒５億歐元，自中央接管安邦後已頻頻傳出，需要放
售海外資產以應付債務，早前安邦已經將一項證券業務出售，亦有傳其有意放售海外１５間酒店
。（ｓｃ）

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