【安邦風波】安邦計劃出售荷蘭保險商Ｖｉｖａｔ，估值１５億歐元

《經濟通通訊社９日專訊》頻頻傳出現金周轉問題的安邦保險，現計劃出售荷蘭大型保險商

Ｖｉｖａｔ。

據悉，安邦已聘摩根大通安排出售事項，並對其估值１５億歐元，安邦於２０１５年１月以

１﹒５億歐元收購Ｖｉｖａｔ，另注資１３﹒５億歐元，自中央接管安邦後已頻頻傳出，需要放

售海外資產以應付債務，早前安邦已經將一項證券業務出售，亦有傳其有意放售海外１５間酒店

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