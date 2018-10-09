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09/10/2018 09:02

【新興市風暴】巴西極右總統候選人首輪投票大幅領先，雷亞爾上揚

　　《經濟通通訊社９日專訊》巴西總統大選將於本月２８日進入第二輪投票，雖然極右總統候
選人博爾索納（Ｊａｉｒ　Ｂｏｌｓｏｎａｒｏ）在首輪投票中未能取得５成選票，但得票率仍
高達４６％，大幅領先前巴西教育部長、代替巴西前總統盧拉出選的Ｆｅｒｎａｎｄｏ　Ｈａｄ
ｄａｄ。
　　受消息刺激，雷亞爾隔夜收升１﹒５％，報３﹒７７８８雷亞爾兌一美元。
　　博爾索納的競選經濟綱領包括將國有公司私有化、減少政府監管在內的有利於市場的提議、
改革退休金體系及削減預算赤字。（ｍｎ）

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