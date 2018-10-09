【油市博奕】加拿大最大煉油廠發生爆炸，美國期油上升

《經濟通通訊社９日專訊》Ｉｒｖｉｎｇ Ｏｉｌ證實加拿大最大煉油廠發生爆炸，目前尚

不清楚工廠有哪些設施受到影響。

煉油廠每日可生３２萬桶汽油及其他石油產品，Ｉｒｖｉｎｇ Ｏｉｌ每年的一半產能出口

往美國。

在消息公布後，美國期油高走，現升０﹒５％至７４﹒６９美元，布蘭特期油亦升

０﹒６％。（ｍｎ）

