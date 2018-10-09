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09/10/2018 11:45

【油市博奕】加拿大最大煉油廠發生爆炸，美國期油上升

　　《經濟通通訊社９日專訊》Ｉｒｖｉｎｇ　Ｏｉｌ證實加拿大最大煉油廠發生爆炸，目前尚
不清楚工廠有哪些設施受到影響。
　　煉油廠每日可生３２萬桶汽油及其他石油產品，Ｉｒｖｉｎｇ　Ｏｉｌ每年的一半產能出口
往美國。
　　在消息公布後，美國期油高走，現升０﹒５％至７４﹒６９美元，布蘭特期油亦升
０﹒６％。（ｍｎ）

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