【朝鮮局勢】金正恩邀請教宗方濟各訪問平壤

《經濟通通訊社９日專訊》南韓府青瓦台表示，北韓領導人金正恩已經邀請教宗方濟各訪問

平壤。

青瓦台發言人金宜謙稱，南韓總統文在寅下周出訪歐洲與教宗會面時，將轉交金正恩的邀請

。

金宜謙補充，在上月兩韓峰會上，金正恩向文在寅表達邀請教宗訪問北韓的意願。（ｍｎ）

