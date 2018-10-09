《經濟通通訊社９日專訊》南韓府青瓦台表示，北韓領導人金正恩已經邀請教宗方濟各訪問
平壤。
青瓦台發言人金宜謙稱，南韓總統文在寅下周出訪歐洲與教宗會面時，將轉交金正恩的邀請
。
金宜謙補充，在上月兩韓峰會上，金正恩向文在寅表達邀請教宗訪問北韓的意願。（ｍｎ）
09/10/2018 15:25
【朝鮮局勢】金正恩邀請教宗方濟各訪問平壤
《經濟通通訊社９日專訊》南韓府青瓦台表示，北韓領導人金正恩已經邀請教宗方濟各訪問
平壤。
青瓦台發言人金宜謙稱，南韓總統文在寅下周出訪歐洲與教宗會面時，將轉交金正恩的邀請
。
金宜謙補充，在上月兩韓峰會上，金正恩向文在寅表達邀請教宗訪問北韓的意願。（ｍｎ）
|香港政情09/10/2018
【施政前瞻】14周產假有望 容海恩：政府需承擔、幼兒服務要配合
|國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
|FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
|香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
|中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
|中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰