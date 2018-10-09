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09/10/2018 15:25

【朝鮮局勢】金正恩邀請教宗方濟各訪問平壤

　　《經濟通通訊社９日專訊》南韓府青瓦台表示，北韓領導人金正恩已經邀請教宗方濟各訪問
平壤。
　　青瓦台發言人金宜謙稱，南韓總統文在寅下周出訪歐洲與教宗會面時，將轉交金正恩的邀請

　　金宜謙補充，在上月兩韓峰會上，金正恩向文在寅表達邀請教宗訪問北韓的意願。（ｍｎ）

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