《經濟通通訊社９日專訊》英國脫歐事務部次長Ｓｔｅｖｅ Ｂａｋｅｒ表示，若英國首相
文翠珊的脫退協議導致英國從歐盟「半退半不退」，保守黨內將至少有４０位議員有意投票否決
這個協議。
Ｂａｋｅｒ提到的「半退半不退」協議就是文翠珊７月發表軟脫歐方案，而Ｂａｋｅｒ早前
因抗議文翠珊脫歐方案而辭職。（ｍｎ）
09/10/2018 16:24
【脫歐之後】英保守黨至少４０位議員會投票反對文翠珊軟脫歐方案
《經濟通通訊社９日專訊》英國脫歐事務部次長Ｓｔｅｖｅ Ｂａｋｅｒ表示，若英國首相
文翠珊的脫退協議導致英國從歐盟「半退半不退」，保守黨內將至少有４０位議員有意投票否決
這個協議。
Ｂａｋｅｒ提到的「半退半不退」協議就是文翠珊７月發表軟脫歐方案，而Ｂａｋｅｒ早前
因抗議文翠珊脫歐方案而辭職。（ｍｎ）
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