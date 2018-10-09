【脫歐之後】英保守黨至少４０位議員會投票反對文翠珊軟脫歐方案

《經濟通通訊社９日專訊》英國脫歐事務部次長Ｓｔｅｖｅ Ｂａｋｅｒ表示，若英國首相

文翠珊的脫退協議導致英國從歐盟「半退半不退」，保守黨內將至少有４０位議員有意投票否決

這個協議。

Ｂａｋｅｒ提到的「半退半不退」協議就是文翠珊７月發表軟脫歐方案，而Ｂａｋｅｒ早前

因抗議文翠珊脫歐方案而辭職。（ｍｎ）

