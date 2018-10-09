《經濟通通訊社９日專訊》港元拆息今日全線上升，其中，隔夜息上升８﹒４個基點至
１﹒３３０７１厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦連升兩天至１﹒８０７５０厘。
財資市場公會數字顯示，一周拆息升至１﹒５３１４３厘，而三個月和六個月拆息亦分別升
至２﹒１４０３６厘和２﹒３７６４３厘，十二個月拆息報２﹒７０３２１厘，再次升穿２﹒７
厘近十年高位。
港元兌美元匯價今早一度走低近０﹒０７％至７﹒８３３８，現時跌幅收窄，報
７﹒８３１１。（ｃｌ）
09/10/2018 11:24
【港匯弱勢】港元拆息全線上升，一個月息見１﹒８厘
《經濟通通訊社９日專訊》港元拆息今日全線上升，其中，隔夜息上升８﹒４個基點至
１﹒３３０７１厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦連升兩天至１﹒８０７５０厘。
財資市場公會數字顯示，一周拆息升至１﹒５３１４３厘，而三個月和六個月拆息亦分別升
至２﹒１４０３６厘和２﹒３７６４３厘，十二個月拆息報２﹒７０３２１厘，再次升穿２﹒７
厘近十年高位。
港元兌美元匯價今早一度走低近０﹒０７％至７﹒８３３８，現時跌幅收窄，報
７﹒８３１１。（ｃｌ）
|香港政情09/10/2018
【施政前瞻】14周產假有望 容海恩：政府需承擔、幼兒服務要配合
|國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
|FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
|香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
|中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
|中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰