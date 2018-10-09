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09/10/2018 11:24

【港匯弱勢】港元拆息全線上升，一個月息見１﹒８厘

　　《經濟通通訊社９日專訊》港元拆息今日全線上升，其中，隔夜息上升８﹒４個基點至
１﹒３３０７１厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦連升兩天至１﹒８０７５０厘。
　　財資市場公會數字顯示，一周拆息升至１﹒５３１４３厘，而三個月和六個月拆息亦分別升
至２﹒１４０３６厘和２﹒３７６４３厘，十二個月拆息報２﹒７０３２１厘，再次升穿２﹒７
厘近十年高位。
　　港元兌美元匯價今早一度走低近０﹒０７％至７﹒８３３８，現時跌幅收窄，報
７﹒８３１１。（ｃｌ）

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